Aydın'da 14 yıl önce kaybolmuştu: Anne dahil 4 tutuklama

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2012 yılında kaybolan ve takipsizlik kararı verilen dosyayı 9 ay önce yeniden açmıştı.
Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheliyi dün gözaltına almıştı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilmişti.