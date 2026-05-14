Aydın'da 14 yıl önce kaybolmuştu: Anne dahil 4 tutuklama

Nazilli ilçesinde 14 yıl önce kaybolan Osman Aktepe'nin (16) bulunamaması üzerine takipsizlik kararı verilen dosyanın, alınan ihbar sonrası yaklaşık 9 ay önce yeniden açılmasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, şüphelilerden Aktepe'nin annesi G.Ç, komşusu S.Ö. ile 2 kişi tutuklandı. Gencin öldürülmesi iddiasıyla yakalanan diğer şüphelilerden baba, dayı ve diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.