Damat kayınpederini defalarca bıçakladı!
Aydın'da, damat Ö.K. ile kayınpederi F.K. arasında çıkan tartışmada, karnından ve göğsünden bıçaklanan F.K., hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ö.K, ifade işlemler için emniyete götürüldü
Giriş: 23.02.2026 - 14:23 Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, Ö.K. ile kayınpederi F.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpederini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı.
KARNINDAN VE GÖĞSÜNDEN YARALADI
AA'daki habere göre ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese sevk edildi. Karnından ve göğsünden yaralanan F.K, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAYINPEDERİN DURUMU CİDDİ
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ö.K, ifade işlemler için emniyete götürüldü.
