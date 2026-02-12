Canlı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 kişi ise tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 21:50 Güncelleme: 12.02.2026 - 21:50
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacasu ilçesinde uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarını takip altına aldı. Jandarma KOM ekipleri yapmış oldukları teknik takip sonucunda, 4 sokak satıcısı aracılığıyla piyasaya uyuşturucu sürüldüğü ve ticaretin organize bir yapı üzerinden yürütüldüğünü belirledi.

        Jandarma KOM ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda ilçede geçen salı günü eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucu maddeler, silah, bir miktar metamfetamin, ruhsatsız tüfek, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olaya ilişkin ise 12 şüpheli gözaltına alındı.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 kişi ise ‘uyuşturucu madde ticareti’ yaptıkları iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

