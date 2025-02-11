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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe "Aydınlık Gelecek Ödülleri" sahiplerini buldu - Fenerbahçe Haberleri

        "Aydınlık Gelecek Ödülleri" sahiplerini buldu

        Fenerbahçeli üniversite öğrencilerinin oylarıyla katıldığı "Aydınlık Gelecek Ödülleri" sahiplerini buldu. HT Spor Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Ahmet Selim Kul, yılın spor gazetecisi ödülünü aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:49
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        "Aydınlık Gelecek Ödülleri" sahiplerini buldu
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        Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş'ın yanı sıra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve takım kaptanlarından Dusan Tadic ile amatör branşlardan sporcular katıldı.

        Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kemal Danabaş, "Böyle bir gecede kulübümüzü temsil ederek burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Burada bulunmak hepimizi mutlu ediyor. Bu törenin gelenekselleşerek devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        21 farklı kategoride 2024 yılının ödüllerinin verildiği törende, "Çocuklar için Hayallerimiz bir" projesiyle 1907 ÜNİFEB yılın projesi ödülüne layık görülen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "4 farklı ülkede çalıştım ve her ülkede oranın dilini çok kolay öğrendim ama Türkiye'de öğrenemedim çünkü tercümanlarım çok iyi. Bu ödül benim için değil, ben bunu hak etmiyorum. Bu kulübümüz için çünkü çok büyük bir kulübümüz var. Harika inisiyatifler alıyor. Ben bunun yüzü oldum. O yüzden bu ödül kulübümüz için." diye konuştu.

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        Portekizli teknik adam, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

        "Yeni bir ülkeye gittiğim zaman o ülkeyi kucaklamaya, öğrenmeye çalışırım. Ülkenin temeli çocuklardır. Bu projenin parçası olmaktan çok mutlu oldum. Bu ülkede yaşanan trajedi gerçekten ülkedeki her insanı etkiledi. Mevzu bahis çocuklar olunca herkesin kalbine daha derinden dokunuyor. Gittiğim ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini ve kültürünü anlamayı severim. Sevmediğim şeye karşı ise kavga ederim. Bu ülkede büyüyen çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum. Bununla savaşmanın tek yolu adil ve temiz şekilde yarışmamız."

        Yılın erkek futbolcusu ödülünü elde eden takım kaptanlarından Dusan Tadic de şunları kaydetti:

        "Minnettarım, her ödülün daha iyi sporcu, insan ve takım arkadaşı olabilmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Burada sizlerle birlikte olmak çok güzel. Farklı branştan sporcularla beraber olmak çok güzel. Bu Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir aile olduğunu gösteriyor. Birçok branşta başarılı olmak çok fazla kulüpte olan bir durum değil."

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        Yılın erkek basketbolcusu ödülünün sahibi olan ABD'li oyuncu Nigel Hayes Davis, Türkçe yaptığı konuşmasında "Burada olduğum için mutluyum. Bu etkinlik çok harika, herkese çok teşekkürler. Bu ödülü kazandığım için çok teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

        Törende yılın kadın voleybolcusu seçilen Eda Erdem Dündar ise şöyle konuştu:

        "Bugün burada sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. 17 yıldır iyi günde kötü günde bir arada olmanın gururunu yaşıyorum. Bu ailede sizler gibi genç, tutkulu, fedakar Fenerbahçeliler olduğu sürece yarınlarımız aydınlık olacak. Bu ödüle beni layık gören ÜNİFEB ailesine yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim."

        Diğer kategorilerde verilen ödüllerin sahipleri şöyle oldu:

        Yılın kadın basketbolcusu: Emma Meesseman

        Yılın kadın futbolcusu: Ece Türkoğlu

        Yılın golü: Sofyan Amrabat (Trabzonspor maçında attığı gol)

        UNİFEB özel ödülü: Fenerbahçe 2024 Erkek Futbol Takımı

        Yılın erkek voleybolcusu: Kaan Gürbüz

        Yılın gelecek vadeden sporcusu: Cevdet Ege Mutlu, Halil Kaan Köroğlu

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        Yılın çıkış yapan sporcu: Hatice Akbaş

        Yılın takımı: Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol

        Yılın antrenörü: Valerie Garnier

        Yılın spor anı: Kadınlar Euroleague şampiyonluğu

        Yılın paralimpik sporcusu: Kinem Kulbay

        Yılın kadın sporcusu: Melissa Vargas

        Yılın erkek sporcusu: Kuzey Tunçelli

        Yılın spor gazetecisi: Ahmet Selim Kul

        Yılın spor programı: Sonsuz Sadakat-Ferhat Eren

        ÜNİFEB özel ödülü: Prof. Dr. Vahdettin Engin

        Yılın projesi ödülü: Umutkent Fenerbahçe Mahallesi

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