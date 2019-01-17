Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniye'ye mağlup olan Fenerbahçe'de Andre Ayew ve Jailson açıklamalarda bulundu. Elif'in gördüğü kırmızı kartın kendileri için bahane olamayacağını belirten Ayew "Gerçekten hayal kırıklığı oldu. Maçın başında yakaladığımız şanslar vardı, atmamız gerekiyordu. Önümüzde tur atlamak için bir maç daha var, kesin kazanmamız gerekiyor. Böyle büyük bir kulübe yakışmayacak bir sonuç aldık" ifadelerini kullandı.

JAILSON: ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKACAĞIZ

Jailson ise kaçırdıkları pozisyonlarla rakibin gardını düşüremediklerini ifade ederek "Mağlubiyetten sonra konuşmak zor. Mücadele ettik, pozisyonlar ürettik ama istediğimiz gibi bitiremedik. Şu anda yapmamız gereken artık kafamızı kaldırmak. Bu maçın rövanşı var, o maçta iyi bir sonuç alıp, turu geçmek istiyoruz. Futbolun gerçeği böyle maçlara takılmak değil, önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.