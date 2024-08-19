Ay'ın Düşüşü (Moonfall) filmi oyuncu kadrosu: Ay'ın Düşüşü filmi konusu nedir?
Ay'ın Düşüşü (Moonfall) filmi 19 Ağustos Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosu, Roland Emmerich , Harald Kloser , Spenser Cohen tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturmaktadır. Filmi kaçıran, yeniden izlemek isteyenler için, "Ay'ın Düşüşü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Ay'ın Düşüşü filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Başrollerini Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley paylaştığı Ay’ın Düşüşü filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2022 yılında vizyona giren film, bilimkurgu ve aksiyon türünde bir yapımdır. Peki, "Ay’ın Düşüşü filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?" İşte Ay’ın Düşüşü filmi hakkında tüm detaylar...
AYIN DÜŞÜŞÜ KONUSU NEDİR?
Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gizemli bir güç Ay'ı Dünya çevresindeki yörüngesinden çıkıp, Dünya'ya doğru hareket etmeye başlamasına neden olur. Çarpışmanın gerçekleşmesine sadece haftalar kala NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler, dünyanın yaklaşmakta olan sonunu önlemek için bir çözümü olduğuna inanır. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanır. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir yolculuğa çıkar.
AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Halle Berry - Jo Fowler
Patrick Wilson - Brian Harper
John Bradley - KC Houseman
Michael Peña - Tom Lopez
Charlie Plummer - Sonny Harper
Kelly Yu - Michelle
Donald Sutherland - Holdenfield
Eme Ikwuakor - Doug Davidson
Carolina Bartczak - Brenda Lopez
Maxim Roy - Kaptan Gabriella Auclair
Stephen Bogaert - Albert Hutchings
Azriel Dalman - Sonny Child