AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu 2'nci kattan düştü: Durumu ağır
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunu Kadir Özkaya Bursa'da babaannesinin evinde 2'nci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen çocuğun tedavisine Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın aynı isimli torunu Kadir Özkaya (4), İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki babaannesinin evinde cam kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek açık olan camdan düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması geçiren çocuğun durumu ciddiyetini korurken, tedavisine Bursa Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.
TORUNUNU ZİYARET EDEREK BİLGİ ALDI
Öte yandan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın Bursa'ya gelerek torununu ziyaret ettiği ve doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.