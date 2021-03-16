"SEVGİLİM VAR"

Ünlü şarkıcı, "Bir sevgilim var, ünlü değil. Eğlenceli biri, beni çok güldürüyor" dedi.

35 yaşındaki Aydın, "Bu arada DM'den (direkt mesaj) bana yürüyenler var. Sadece sempatik bulduklarıma yanıt veriyorum" şeklinde konuştu.