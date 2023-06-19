Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? Sosyal medyadan 2023 AYT sınavı soru yorumları

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 2. gün oturumları yapıldı. Adaylar, ikinci gün Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları karşısında ter döktü. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru yöneltildi. Sınavın ardından ise sosyal medyadan AYT soru yorumları araştırılıyor. Zira adaylar, sınava katılım gösteren diğer adayların AYT soruları ile ilgili yorumlarını merak ediyor. Peki, 2023 AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte, sosyal medyadan öne çıkan 2023 AYT sınavı soru yorumları

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları

    AYT soruları nasıldı? 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 18 Haziran 2023 Pazar günü yapıldı. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru soruldu. Milyonlarca aday sınava katılım gösterirken sınavın ardından en çok araştırılanlardan birisi AYT sınavı soru yorumları olarak öne çıkıyor. Zira adaylar, bu oturuma katılım gösteren diğer adayların görüşlerini de öğrenerek AYT soruları hakkında yorumda bulunabiliyor. Bu noktada da "AYT soruları nasıldı, AYT zor muydu kolay mıydı?" sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, 2023 YKS AYT testi nasıldı, sınav soruları zor muydu kolay mıydı? 
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları

    AYT SORULARI NASILDI?

    Saat 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 13.15'te sona erdi.

    İşte, sınavın ardından sosyal medyada öne çıkan komik ve eğlenceli yorumlar...
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları
  • AYT soruları nasıldı, zor mu kolay mı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.