Ayvalık'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvalık ilçesi Tuzla mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi Ayvalık İtfaiye Grup amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlk müdahalelerin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.