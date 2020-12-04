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Azami Tanımı:

Azami kelimesinin anlamı; mümkün olan en büyük sayı, fiyat veya miktar demektir. Çoğul maksimumdur. Ulaşılabilir veya ulaşılan en büyük miktar veya değer. En yüksek, en büyük veya en yüksek gelişme dönemi. İzin verilen (yasal bir makam tarafından olduğu gibi) izin verilen bir üst sınır veya izin verilebilir (belirli bir durumun şartlarına göre).

Azami Nedir TDK:

Maksimum, en çok, en üst, maksimal, en büyük, en yüksek derece ve nicelik olarak tanımlanır.

Azami Örnek Anlatımı:

Herhangi bir yer ve mekanın en büyüğü, bir kimsenin iş pozisyonundaki en yüksek derece ve mertebesi gibi örneklendirilebilir. Kapalı bir aralıkta tanımlanan gerçek değerli bir sürekli fonksiyonun varsaydığı en büyük değerdir. Azami kelimesi bu anlamları taşıdığından azami miktar, azami ölçü veya azami bir şekilde olarak kullanırız.

Azami Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: