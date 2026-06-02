        Azerbaycan ile Türkiye arasında doğalgaz anlaşması

        Azerbaycan ile Türkiye arasında doğalgaz anlaşması

        Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), TotalEnergies ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) şirketleri, Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 itibarıyla 15 yıl boyunca toplam 33 milyar metreküp doğalgaz sağlayacak anlaşmaya imza attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 11:14
        Azerbaycan-Türkiye arasında doğalgaz anlaşması

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü enerji ilişkileri, Bakü Enerji Haftası'nda yeni bir aşamaya geçti.Bakü Enerji Forumu kapsamında imzalanan doğalgaz tedarik anlaşmasıyla Absheron sahasındaki yeni üretim yatırımları kapsamında 2029'dan itibaren Türkiye'ye toplam 33 milyar metreküp doğalgaz arzı sağlanacak.

        Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma vizyonunu destekleyen bu adımın, ülkenin, bölgenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunması hedefleniyor.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayı başında Azerbaycan ile toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz tedarik anlaşması yapıldığını duyurmuş, "Azerbaycan'da Abşeron Sahası'ndan her yıl 2,25 milyar metreküplük 15 yıl boyunca da toplam 33 milyar metreküplük bir anlaşma" ifadesini kullanmıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon

        İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Buca eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler de b...
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Zenginler daha fazla fiyat takibi yapıyor
        Zenginler daha fazla fiyat takibi yapıyor
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Travis Scott'tan açıklama
        Travis Scott'tan açıklama
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"