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        Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı! Azerbayrcan Ermenistan arasında neler yaşanıyor?

        Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı: Neler yaşandı?

        Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Azerbaycan, Ermeni silahlı kuvvetlerine "teslim olun" çağrısında bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 08:30 Güncelleme: 20.09.2023 - 08:55
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        Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları çağrısında bulundu.

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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir kez daha Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerine silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu durumda antiterör tedbirleri durdurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

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        Açıklamada, bakanlığın, Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandırılan Rus Barış Gücü ile fiili temas halinde bulunduğu ve onların görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü koşulun oluşturulduğu kaydedildi.

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        AZERBAYCAN'IN KARABAĞ'DA ANAYASAL YAPIYI TESİS İÇİN BAŞLATTIĞI ANTİTERÖR TEDBİRLERİ

        44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yüklemesine neden oldu.

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        Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

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        Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

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        Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

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        Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyonun mayına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına çarpmasıyla da 4 polis şehit oldu.

        Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Azerbaycan
        #Ermenistan
        #karabağ
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