Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir kez daha Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerine silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu durumda antiterör tedbirleri durdurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, bakanlığın, Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandırılan Rus Barış Gücü ile fiili temas halinde bulunduğu ve onların görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü koşulun oluşturulduğu kaydedildi.