        Aziz İhsan Aktaş davasında aralarında Kadir Aydar'ın da bulunduğu 5 isme tahliye kararı çıktı

        Aziz İhsan Aktaş davasında mahkeme ara kararını açıkladı: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 isim tahliye edilirken, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve bazı belediye başkanlarının da bulunduğu 11 kişinin tutukluluğunun devamına hükmedildi

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 17:47 Güncelleme:
        Aydar dahil 5 tahliye kararı

        Aziz İhsan Aktaş davasında mahkemeden ara karar çıktı. Verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, tutukluluk durumlarına ilişkin değerlendirmeyi açıkladı.

        Mahkeme, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile birlikte Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve eski müdür Gülal Erdovan Anıl hakkında tahliye kararı verdi.

        AKPOLAT'IN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

        Öte yandan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu 11 kişinin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

        Davanın ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel, Kurtulmuş'u ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Meclis'te ziyaret etti.

        #Aziz İhsan Aktaş
        #kadir aydar tahliye
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
