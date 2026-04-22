Aziz İhsan Aktaş davasında aralarında Kadir Aydar'ın da bulunduğu 5 isme tahliye kararı çıktı
Aziz İhsan Aktaş davasında mahkeme ara kararını açıkladı: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 isim tahliye edilirken, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve bazı belediye başkanlarının da bulunduğu 11 kişinin tutukluluğunun devamına hükmedildi
Giriş: 22 Nisan 2026 - 17:47
Aziz İhsan Aktaş davasında mahkemeden ara karar çıktı. Verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, tutukluluk durumlarına ilişkin değerlendirmeyi açıkladı.
Mahkeme, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile birlikte Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve eski müdür Gülal Erdovan Anıl hakkında tahliye kararı verdi.
AKPOLAT'IN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK
Öte yandan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu 11 kişinin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Davanın ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.
