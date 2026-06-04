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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!

        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, eski başkan Ali Koç ile seçimdeki rakibi başkan adayı Hakan Safi'ye birlik çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 19:57 Güncelleme:
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        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, eski başkan Ali Koç ile başkan adayı Hakan Safi'ye birlik çağrısında bulundu.

        Yıldırım, seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik çağrısını yineledi.

        Daha önce de Koç ve Safi'yi birlik olmaya davet ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Seçimden önce çağrı yapıyoruz. Gelin birleşelim diyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye de söylüyorum. Buradaki amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak, giden kötü gidişi durdurmak. Bu ayrışma Fenerbahçe'yi kötü ve zor günlere götürür." ifadelerini kullandı.

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