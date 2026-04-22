        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe açıklaması

        Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe açıklaması

        Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin başkan adayını belirleyeceğine yönelik haber ve iddiaları yalanlayarak, "Benim Fenerbahçe Başkanı'nı belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 20:09 Güncelleme:
        Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe açıklaması!

        Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına yönelik söylediği iddia edilen haberle ilgili açıklama yaptı.

        "FENERBAHÇE BAŞKANINI BELİRLEMEK GİBİ BİR MİSYONUM OLAMAZ"

        Kendisinin başkan belirlemek gibi bir misyonu olmadığını, yalnızca seçim zamanı kongre üyelerinin değerlendirme yapabileceğini ifade eden Yıldırım şunları söyledi:

        "Bugün bir Youtube kanalında 'Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım bu perşembe özel bir yemek düzenleyecek ve başkan adayı belirlenecek' şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır. Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerimi ve neler yapılması gerektiğine dair düşüncelerimi açıkladım. Benim Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz. Fenerbahçe kongre üyeleri seçim zamanı önlerine gelen adaylardan birini seçer ve bu konuda değerlendirmesini yapar. Üzülerek söylemeliyim ki Youtube ve sosyal medya mecralarında kebapçıdan gazeteci olduğu için maalesef bu gibi haberlerle karşılaşabiliyoruz. Bu tarz asparagas iddiaların tek amacı kişisel reklam yapmak, etkileşim kovalamak ve camiada kendini önemli biri gibi gösterip alan kazanmaya çalışmaktır. Bir kez daha belirtmeliyim ki benim iddia edildiği üzere Fenerbahçe'nin Başkanı'nı belirlemek gibi bir arzum ya da amacım bulunmamaktadır. Lütfen benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayınız. Bu gibi haber yapanlara şunu söylüyorum; yaptığınız her yalan ve yanlış haberin sorumluluğunu taşıyın. Çünkü yalan haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsunuz."

        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin dava bugün başlıyor

        İstanbul Fatih'te, 4 kişilik Böcek ailesinin 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin, aralarında otel yetkilisi ile ilaçlama firması sahibinin de bulunduğu 5'i tutuklu 6 sanık bugün hakim karşısına çıkacak. İddianamede 5 şüpheli için 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi...
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        G.Saray'ın kupa 11'i belli oldu!
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
