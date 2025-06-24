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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan seçim ve başkanlık açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım'dan seçim ve başkanlık açıklaması!

        Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldiği buluşmada önemli açıklamalar yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 21:24 Güncelleme: 24.06.2025 - 21:24
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        Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması!
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        Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ataşehir'de genç kongre üyeleriyle buluştu. 400'e yakın genç isim, kulübün geleceğiyle ilgili fikirlerini anlattı.

        Daha önce yaptığı adaylık açıklamasına dikkat çeken Yıldırım, "Ben hangi şartta aday olacağımı açıkladım. Biz hepimiz bugün buraya Fenerbahçe'nin geleceği için neler yapmalıyız, bunu konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın. İki senelik geçiş süreci bambaşka bir konu. Asıl mesele Fenerbahçe'nin tekrar eski günlerine ulaşmak icin yapılması gerekenleri konuşmak. Anadolu'da futbol tarihimizde yer alan ancak bugün artık var olmayan bir çok spor kulübü var. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

        "HERKES KENDİNE GELSİN"

        Fenerbahçe'ye sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Aziz Yıldırım, "Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, bana değil. Bakın beni böyle zorlarsanız, hiçbir Fenerbahçe platformuna katılmam. Ben Fenerbahçe için hepinizin taşın altına elinizi sokmanızı istiyorum." sözlerini sarf etti.

        "BENİM ÜZERİMDEN YÜRÜTMEYİN"

        Aziz Yıldırım son olarak, "Beni bırakın. Benimle oynarsanız, bir gün çıkar tüm kamuoyu önünde, "Yokum" derim, bütün umutlarınız kaybolur. Benim üzerimden, Fenerbahçe başkanlığı veya seçimi yürütmeyin. İstemiyorum ve lütfen rica ediyorum siz Fenerbahçe'ye sahip çıkın." dedi.

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