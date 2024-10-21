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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Zico'ya yalanlama! - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım'dan Zico'ya yalanlama!

        Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bir dönem Sarı-lacivertlileri çalıştırmış olan teknik diretkör Arthur Zico'nun kendisi hakkında söylediği iddiaları yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:06
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        Aziz Yıldırım'dan Zico'ya yalanlama!
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        Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün eski teknik direktörü Arthur Zico'nun kendisi hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

        Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Bir Youtube kanalında eski teknik direktörümüz Arthur Zico'nun, Sevilla maçımızın devre arasında o dönem kalecimiz olan Volkan Demirel'i oyundan çıkarması talimatı verdiğim yönünde yalan beyanı yer almaktadır.

        "ZICO'NUN AMACI NEDİR?"

        Sevilla maçının devre arasında ben, Mahmut Uslu ve Neşet Yalçın, dönemin Uefa Başkanı Platini ve Genel Sekreter yardımcısı Infantino ile, Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın gelirlerimizin arttırılması konusunda bir toplantı yapmakla meşguldük. Devre arasında soyunma odasına gitmedim, Zico'nun söz ettiği gibi bir müdahalem olmadı. Böyle bir müdahalede bulunmuş olsaydım bunu açıkça, çekinmeden kamuoyuyla paylaşırdım. Maç bittikten sonra yönetici arkadaşlarımla birlikte soyunma odasına gittik. Zico'nun bu iddiasını 16 yıl sonra gündeme taşımasındaki amacı nedir?

        "ESKİ BREZİLYALILARIMIZA TAVSİYEM..."

        Daha çok etkileşim almak adına ismimi her verdikleri röportajda kullanmayı alışkanlık haline getiren eski Brezilyalılarımıza tavsiyem, bu huylarından ivedilikle vazgeçmeleridir. Bir gün gerekirse ben de kendileriyle ilgili yaşadıklarımı kamuoyuyla paylaştığım takdirde herkes tüm gerçekleri öğrenmiş olur."

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