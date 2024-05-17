Aziz Yıldırım: Yeni bir sayfa açalım

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Cemile Sultan Korusunda açıklamalarda bulundu.

''60 bin üye var. Hiç kimse çıkmayacak mı? Elini taşın altına koymayacak mı? İsterdik ki 5 tane ayrı başkan adayı çıksın. Fenerbahçe’de mal yaratan tek başkan benim. Hep borçtan bahsediliyor ama bıraktığım maddi kaynaktan bahsetmiyorlar.''

"YENİ BİR SAYFA AÇALIM"

''Tek isteğim Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak. Bu şekilde gidersek şampiyon olma şansımız çok az. Ancak uzlaşma ve barışmayla ayağa kalkabiliriz. 4 sene bizden 6 sene buradan 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Her şey için yeni bir sayfa açalım.''

"KİMSEYLE KAVGA ETMEYECEĞİM"

''Spor kulüpleri devletle kavga edemez. Kimseyle kavga etmeyeceğim. Tek derdim 3 Temmuz sonra oluşan maddi hasarın tespit edilmeli. Masaya oturup konuşup anlaşmamız lazım. O zaman ne borç kalır ne de bir şey kalır.''