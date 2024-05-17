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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım: Yeni bir sayfa açalım - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım: Yeni bir sayfa açalım

        Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.╣İşte Yıldırım'ın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 18:44 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:44
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        Aziz Yıldırım: Yeni bir sayfa açalım
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        Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Cemile Sultan Korusunda açıklamalarda bulundu.

        "İSTERDİK Kİ 5 ADAY ÇIKSIN"

        ''60 bin üye var. Hiç kimse çıkmayacak mı? Elini taşın altına koymayacak mı? İsterdik ki 5 tane ayrı başkan adayı çıksın. Fenerbahçe’de mal yaratan tek başkan benim. Hep borçtan bahsediliyor ama bıraktığım maddi kaynaktan bahsetmiyorlar.''

        "ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

        ''Son yıllarımda mahkemelerle uğraştık. Şimdi gelirsek kafamız tek bir şeye çalışacak: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya''

        "YENİ BİR SAYFA AÇALIM"

        ''Tek isteğim Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak. Bu şekilde gidersek şampiyon olma şansımız çok az. Ancak uzlaşma ve barışmayla ayağa kalkabiliriz. 4 sene bizden 6 sene buradan 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Her şey için yeni bir sayfa açalım.''

        "KİMSEYLE KAVGA ETMEYECEĞİM"

        ''Spor kulüpleri devletle kavga edemez. Kimseyle kavga etmeyeceğim. Tek derdim 3 Temmuz sonra oluşan maddi hasarın tespit edilmeli. Masaya oturup konuşup anlaşmamız lazım. O zaman ne borç kalır ne de bir şey kalır.''

        "İŞTE GELDİM!"

        ''Ben başkan olduğumda “Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon” diye bağırıyorlardı. 20 sene boyunca kimse bağırmadı. Bir sürü olay yaşadık hiç Ali Şen gelsin konuşsun demedim. Bana gelsin konuşsun diyorlardı. İşte geldim!''

        "ALİ KOÇ'LA BİR ARAYA GELİRİZ"

        ''Ali bey ile bir araya geliriz ama önemli olan fikirde anlaşmak. Ben sırf başkan olmak için gelmiyorum. 20 sene yaptım, bana ne katacak başkanlık. Beni anlayın. Ne yapacaksak gelin imece usulü hep birlikte yapalım.''

        "OTOBÜSÜ KURŞUNLAYANLARLA UĞRAŞACAĞIZ"

        ''Fenerbahçe kolejini yapacağım. Otobüsü kurşunlayan failler belli ancak açıklamak istemiyorlar. Eğer seçilirsek bunun çözümü için uğraşacağız.''

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