Azmin sonu Jota Silva!
Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi sonlarında kadrosuna kattığı Jota Silva, ilk kez 11'de başladığı Fatih Karagümrük maçında golünü atmayı başardı.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jota Silva, genelde sonradan oyuna girerken Göztepe, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında şans bulmuştu.
Bu maçlarda toplamda sadece 133 dakika süre alan Portekizli futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde ise kadroda olmasına rağmen tercih edilmedi.
Az süre almasına rağmen Kocaelispor ve Antalyaspor filelerini havalandırmayı başaran Jota, Fatih Karagümrük karşısında ise 11'de başlayıp golünü attı.
SERGEN YALÇIN'IN GÖZÜNE GİRDİ
Yedek kalsa da çalışkanlığından ödün vermeyen 26 yaşındaki futbolcu, idmanlardaki performansını artırıp teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başardı. Portekizli futbolcu, geçtiğimiz günlerde bireysel antrenörünü de Türkiye'ye getirmişti.
Fatih Karagümrük maçında hafif bir sakatlık yaşayan Jota'nın önemli bir şeyi olmadığı öğrenilirken Gaziantep FK karşısında da 11'de olması bekleniyor.
Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan 2.5 milyon Euro bedelle kiraladığı Jota Silva'nın 17 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.