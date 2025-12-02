Azmin sonu Jota Silva!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jota Silva, genelde sonradan oyuna girerken Göztepe, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında şans bulmuştu.

Bu maçlarda toplamda sadece 133 dakika süre alan Portekizli futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde ise kadroda olmasına rağmen tercih edilmedi.

Az süre almasına rağmen Kocaelispor ve Antalyaspor filelerini havalandırmayı başaran Jota, Fatih Karagümrük karşısında ise 11'de başlayıp golünü attı.