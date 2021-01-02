Korona virüsün mutasyona uğrama ihtimali ilk günden beri söylenen şeylerden biriydi. Bilim Kurulu Tevfik Özlü, İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan B 117 virüsüne dair uyarmıştı. B.1.1.7 virüsü nedir? B 177 virüsü belirtileri ve özellikleri nelerdir?

B.1.1.7 VİRÜSÜ NEDİR?

B 117 virüsü koronavirüse göre yüzde 70 hızlı bulaşan bir virüstür. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.'' açıklamalarını yaptı.

B117 VİRÜSÜ ÖZELLİKLERİ VE BELİRTİLERİ

Tevfik Özlü B 117 belirtileri hakkında ''Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz” ifadelerini kullandı.