B12 vitamini suda çözülmesi sebebiyle kullanıldıktan sonra kalanlar idrar yoluyla atılır. Sinir sisteminin sağlıklı işleyişi ve kırmızı kan hücrelerinin meydana gelmesi için gereklidir. Beyin, saç, tırnak ve sindirim için en önemli vitamindir. Net belirti için kan testi yapılması şarttır. Gösterdiği belirtiler; bazı hastalıkların nedeni de olabilmektedir.
B12 vitaminleri sadece hayvansal gıdalarda bulunmaktadır. Kümes hayvanları, et, süt yumurta, sakatat, balık ve deniz ürünleri ve B12 içeren kahvaltılık gevrekler.
B12 Vitamin Eksikliği Hangi Durumlarda Görülür?
- Vejetaryen olan kişilerde
- 50 yaşından sonraki yaşlarda olanlarda,
- Mide hastalığı, Çölyak veya Chron hastalığı olanlarda,
- Zayıflamak için mide ameliyatı geçirenlerde,
- Midenin asit üretmediği hallerde,
- Hamilelerde ve yetersiz beslenen çocuklarda,
- Aşırı alkol tüketenlerde
B12 Vitamin Eksikliği Belirtileri Nelerdir?
- Kansızlık
- Halsizlik
- Halisünasyon görme ve paronoyak haller
- Depresyon
- Düşüncelerini toparlamakta güçlük, dikkat dağınıklığı
- Hafıza kaybı, unutkanlık
- Dilde şişme ve iltihaplanma
- Cildin sararması veya solması
- Güçsüzlük
- Görmede bozukluk
- Kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma
- Dengenin bozulması ve yürüme güçlüğü
- Nefes darlığı
- Tat almada zorluk
- Kabızlık hali ve ishal
B12 vitamini eksikliğini yaşamamak için gerekli miktarda almak gereklidir. B12 vitamini vücudun dengesi için elzem bir vitamindir.
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