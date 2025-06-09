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        Babalar Günü ne zaman? 2025 Babalar Günü hangi tarihte, kaç gün kaldı?

        Anneler Günü'nün ardından gündeme gelen Babalar Günü tarihi yaklaştı. Bu özel ve anlamlı günde babalarına sürpriz yapıp sevindirmek isteyen kişiler "Babalar Günü ne zaman, Haziran'ın kaçında?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 Babalar Günü tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 11:51 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:51
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        Babalar Günü'nün bu sene hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Babalar Günü, 1910 yılından beri kutlanıyor. Babaları için o güne özel program oluşturmak isteyenler tarih araştırmalarına başladı. Peki 2025 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar

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        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

        Babalar Günü, geleneksel olarak her yıl Haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.

        Buna göre Babalar Günü bu sene 15 Haziran Pazar günü kutlanacak.

        BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

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        Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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