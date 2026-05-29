Babasının evine ateş açtı

Olay, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahar 8. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre H.A., otomobille babasına ait müstakil evin önüne geldi. Burada yanında getirdiği tüfekle rastgele ateş açan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucu evin önünde park halinde bulunan bir araçta hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kaçan şüpheli H.A.’nın yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.