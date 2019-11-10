Beşiktaş'ta forma giydikten sonra Galatasaray'ın yolunu tutan Ryan Babel ile Kartal'ın unutulmaz golcüsü Pascal Nouma sosyal medyadan atıştı.

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçtan önce Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği karşılaşmayı Instagram'dan paylaşan Ryan Babel'e Nouma'dan yanıt gelmişti. Fransız eski futbolcu, Babel saç rengini hedef alıp "Pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" diye sormuştu.

Babel'den Nouma'ya yanıt ise bugün geldi. Hollandalı futbolcu, Twitter hesabından Nouma'ya ait bir videonun resmini paylaşıp "Sakin ol dostum. Artık, gündemde olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gelecek sefer, sadece beni etiketle" ifadelerini kullandı.

İşte Babel'in o tweeti;