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        Haberler Magazin 'Baby Driver' filmiyle tanınan 16 yaşındaki Hudson Joseph Meek, trajik şekilde hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        'Baby Driver' filmiyle tanınan 16 yaşındaki Hudson Joseph Meek, trajik şekilde hayatını kaybetti

        'Baby Driver' filminde başrol oyuncusu Baby'nin çocukluğunu canlandıran Hudson Joseph Meek, 16 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 21:19 Güncelleme: 26.12.2024 - 21:19
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        2017 yapımı aksiyon filmi 'Baby Driver'da Baby'nin çocukluğunu canlandırmasıyla tanınan 16 yaşındaki Hudson Joseph Meek, ABD'nin Alabama eyaletinde, hareket halindeki bir araçtan düşerek ağır yaralandı.

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        Hastanede tedavi altında tutulan genç oyuncu, aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Hudson Joseph Meek'in ailesi, kaybettikleri genç oyuncunun anısını yaşatmak için anlamlı bir adım attı. Vestavia Hills Lisesi öğrencilerine yönelik bir burs programı başlatacaklarını duyurdular.

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        Ailesi, Hudson Joseph Meek'in sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı; "Kalplerimiz kırık. Hudson Joseph Meek, İsa ile birlikte olmak üzere evine gitti. Dünyadaki 16 yılı çok kısa sürdü, ancak çok şey başardı ve tanıştığı herkes üzerinde derin bir etki bıraktı" ifadelerini kullandı.

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        Ayrıca, bu hafta içinde genç oyuncu için bir anma töreni düzenleneceği bildirildi.

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        Hudson Joseph Meek, 2014'te 'The Santa Con' filmiyle sinema dünyasına adım attı. Henüz vizyona girmemiş 2025 yılı projelerinde de yer alması beklenirken, hayatını beklenmedik bir şekilde kaybetti. Vestavia Hills Lisesi'nde okuyan ve okul futbol takımında forma giyen Meek, çevresinde özgüveni yüksek, inançlı ve esprili biri olarak tanınıyordu. Yayınlanan anma mesajlarında, insanların yüzünü güldürmekten büyük keyif aldığı belirtildi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Baby Driver
        #Hudson Joseph Meek
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