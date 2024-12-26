'Baby Driver' filmiyle tanınan 16 yaşındaki Hudson Joseph Meek, trajik şekilde hayatını kaybetti

Ailesi, Hudson Joseph Meek'in sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı; "Kalplerimiz kırık. Hudson Joseph Meek, İsa ile birlikte olmak üzere evine gitti. Dünyadaki 16 yılı çok kısa sürdü, ancak çok şey başardı ve tanıştığı herkes üzerinde derin bir etki bıraktı" ifadelerini kullandı.