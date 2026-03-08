Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu BAE, İsrail medyasındaki "İran'da su arıtma tesisini vurduğu" iddiasını yalanladı | Dış Haberler

        BAE, İsrail medyasındaki "İran'da su arıtma tesisini vurduğu" iddiasını yalanladı

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail medyasında yer alan İran'daki su arıtma tesisini vurduğuna dair iddiaları yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 17:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BAE, İsrail medyasındaki iddiaları yalanladı

        BAE Federal Ulusal Konseyi Savunma İşleri Komitesi Başkanı Ali en-Nuaymi, ABD menşeli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        Nuaymi, "Bu haber yalandır. Biz bir şey yaptığımızda, bunu ilan edecek cesarete sahibiz." ifadelerini kullandı.

        İsrail’in yerel televizyon kanalı "Kanal 15", ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, BAE'nin İran'daki bir su arıtma tesisine saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.

        İsrail resmi yayın kuruluşu KAN da bunu destekleyerek, "İsrail'de bugün, BAE'nin ilk kez İran hedeflerine saldırı düzenlediği teyit edildi." iddiasını paylaşmıştı.

        Kanal 15'e konuşan ve BAE'ye yakın olduğu belirtilen bir kaynak ise Abu Dabi yönetiminin İsrail'in bu tür dezenformasyon içeren bilgilendirmelerini anlamakta güçlük çektiğini belirterek şunları kaydetti:

        REKLAM

        "BAE egemen bir devlettir ve kararlarını bağımsızca alır. Bu tür yayınlar, bölgesel çabalara yardımcı olmadığı gibi, provokasyona ve gerilimin tırmanmasına neden olarak zarar verebilir."

        BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran saldırılarının başladığı tarihten bu yana BAE hava sahasına yönelik 246 füze ve 1422 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği, bunların büyük çoğunluğunun başarıyla imha edildiği bildirilmişti.

        ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tekirdağ'da etiketsiz 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün imha edildi

        Tekirdağ'da otoyol jandarmasının ihbarı üzerine durdurulan bir araçta etiketsiz ve izlenebilirliği bulunmayan 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün ele geçirilerek imha edildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?