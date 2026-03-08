BAE, İsrail medyasındaki "İran'da su arıtma tesisini vurduğu" iddiasını yalanladı

BAE Federal Ulusal Konseyi Savunma İşleri Komitesi Başkanı Ali en-Nuaymi, ABD menşeli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Nuaymi, "Bu haber yalandır. Biz bir şey yaptığımızda, bunu ilan edecek cesarete sahibiz." ifadelerini kullandı.

İsrail’in yerel televizyon kanalı "Kanal 15", ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, BAE'nin İran'daki bir su arıtma tesisine saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN da bunu destekleyerek, "İsrail'de bugün, BAE'nin ilk kez İran hedeflerine saldırı düzenlediği teyit edildi." iddiasını paylaşmıştı.

Kanal 15'e konuşan ve BAE'ye yakın olduğu belirtilen bir kaynak ise Abu Dabi yönetiminin İsrail'in bu tür dezenformasyon içeren bilgilendirmelerini anlamakta güçlük çektiğini belirterek şunları kaydetti:

REKLAM

"BAE egemen bir devlettir ve kararlarını bağımsızca alır. Bu tür yayınlar, bölgesel çabalara yardımcı olmadığı gibi, provokasyona ve gerilimin tırmanmasına neden olarak zarar verebilir."

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran saldırılarının başladığı tarihten bu yana BAE hava sahasına yönelik 246 füze ve 1422 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği, bunların büyük çoğunluğunun başarıyla imha edildiği bildirilmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.