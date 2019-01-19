Geçen sezon İngiltere temsilcisi Swensea City'den 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve attığı 29 golle gol kralı olan Bafetimbi Gomis, Ağustos 2018'de Al Hilal'e satılmıştı. Fransız futbolcu sezonun ikinci yarısı öncesi eski takımına destek mesajı yayımladı.

Gomis, Galatasaray'ın Ankaragücü mücadelesi öncesi sosyal medya hesabından Başakşehir ile olan puan farkına dikkat çekerek, “İkinci yarı için Cimbom aileme bol şans diliyorum. Aslan mücadeleye hazır! 6 puan bizim için hiçbir şey değil!” mesajını yayımladı.