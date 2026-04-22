Bafra Belediyesi, "2025 Yılı Sıfır Atık Uygulamaları Yol Haritası" toplantısında pilot bölge olarak seçilmesinin ardından önemli bir başarıya daha imza atarak Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı’na üye oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, iyi örneklerin paylaşılması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla 2022 yılında Basel Sözleşmesi Asya ve Pasifik Bölgesel Merkezi (BCRC China) tarafından kurulan ağ sayesinde, dünyadaki yerel yönetimler; sıfır atık girişimleri ve iyi uygulamalar konusunda deneyim paylaşımında bulunabilecek, eğitim, danışmanlık, farkındalık artırma ve teknoloji transferi gibi faaliyetlere katılım sağlayabilecek.

REKLAM

Bu kapsamda Bafra Belediyesi Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde söz konusu ağa dahil edilen tek belediye olarak uluslararası platformda yerini aldı.

İstanbul'da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Vakfı’nın ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı Türkiye Lansmanı" programına katılan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, program sonunda üyelik formunu imzalayarak Bafra'nın ağa resmi katılımını gerçekleştirdi.

Lansmana ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "2017'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nde Bafra'mızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bölgesel önceliğimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. 2025 yılında pilot bölge seçilmemizin ardından bu gün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Vakfı'nın ev sahipliğinde Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı Türkiye Lansmanı'nı imzaladık. Sıfır Atık konusunda üstlendiğimiz görev farkındalığında çalışmalarımıza aynı hassasiyet ve artan yükümlülük bilinciyle devam edeceğiz" dedi.

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'ni 2019 yılında "Sıfır Atık" 2022 yılında ise "İklim Değişikliği" teması ile hayata geçiren Bafra Belediyesi, bölgenin en büyük 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni ilçeye kazandırmasının yanında, atıkların türlerine göre biriktirildiği kumbara, konteyner ve benzeri biriktirme ekipmanları kurmuş, değerlendirilebilir atıkları bırakması amacıyla Mobil Atık Getirme Merkezleri farklı noktalara konumlandırmış ve vatandaşları teşvik amaçlı Kartlı Mobil Atık aracını ilçede hizmete sokmuştu. Bafra Belediyesi 2025 Yılında, 2 bin 107,62 ton kağıt, 3 bin 742,6 ton plastik, 9 bin 291 ton cam ve 36 bin 722 ton metal toplanarak 5 bin 896,2 ton ambalaj atığının lisanslı firmalara teslim edilmesini sağladı.