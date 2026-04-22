Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Bafra Belediyesi "Sıfır Atık Şehirler Ağı"nda | Son dakika haberleri

        Bafra Belediyesi "Sıfır Atık Şehirler Ağı"na katıldı

        Samsun'un Bafra Belediyesi, sıfır atık alanında uluslararası platformda yerini aldı. Belediye, "2025 Yılı Sıfır Atık Uygulamaları Yol Haritası" toplantısında pilot bölge olarak seçilmesinin ardından önemli bir başarıya daha imza atarak Uluslararası "Sıfır Atık Şehirler Ağı"na katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 15:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Belediyesi, "2025 Yılı Sıfır Atık Uygulamaları Yol Haritası" toplantısında pilot bölge olarak seçilmesinin ardından önemli bir başarıya daha imza atarak Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı’na üye oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, iyi örneklerin paylaşılması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla 2022 yılında Basel Sözleşmesi Asya ve Pasifik Bölgesel Merkezi (BCRC China) tarafından kurulan ağ sayesinde, dünyadaki yerel yönetimler; sıfır atık girişimleri ve iyi uygulamalar konusunda deneyim paylaşımında bulunabilecek, eğitim, danışmanlık, farkındalık artırma ve teknoloji transferi gibi faaliyetlere katılım sağlayabilecek.

        Bu kapsamda Bafra Belediyesi Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde söz konusu ağa dahil edilen tek belediye olarak uluslararası platformda yerini aldı.

        İstanbul'da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Vakfı’nın ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı Türkiye Lansmanı" programına katılan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, program sonunda üyelik formunu imzalayarak Bafra'nın ağa resmi katılımını gerçekleştirdi.

        Lansmana ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "2017'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nde Bafra'mızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bölgesel önceliğimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. 2025 yılında pilot bölge seçilmemizin ardından bu gün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Vakfı'nın ev sahipliğinde Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı Türkiye Lansmanı'nı imzaladık. Sıfır Atık konusunda üstlendiğimiz görev farkındalığında çalışmalarımıza aynı hassasiyet ve artan yükümlülük bilinciyle devam edeceğiz" dedi.

        Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'ni 2019 yılında "Sıfır Atık" 2022 yılında ise "İklim Değişikliği" teması ile hayata geçiren Bafra Belediyesi, bölgenin en büyük 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni ilçeye kazandırmasının yanında, atıkların türlerine göre biriktirildiği kumbara, konteyner ve benzeri biriktirme ekipmanları kurmuş, değerlendirilebilir atıkları bırakması amacıyla Mobil Atık Getirme Merkezleri farklı noktalara konumlandırmış ve vatandaşları teşvik amaçlı Kartlı Mobil Atık aracını ilçede hizmete sokmuştu. Bafra Belediyesi 2025 Yılında, 2 bin 107,62 ton kağıt, 3 bin 742,6 ton plastik, 9 bin 291 ton cam ve 36 bin 722 ton metal toplanarak 5 bin 896,2 ton ambalaj atığının lisanslı firmalara teslim edilmesini sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı

        'Gırgıriye Müzikali', oyunu net seyredemediği gerekçesiyle sahneye çıkan bir izleyicinin Müjdat Gezen ile tartışması üzerine iptal edildi. Tartışma sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Gezen, tedavisinin ardından taburcu edildi

        #samsun haberleri
        #bafra belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!