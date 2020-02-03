Oscar Ödülleri'ne bir hafta kala dün akşam sinema dünyasının kalbi Londra'da attı. Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
Royal Albert Hall'da düzenlenen törene birçok ünlü yıldızın yanı sıra Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da katıldı.
Geceye 'En İyi Film' dahil 7 dalda ödül kazanan yönetmen Sam Mendes'in '1917' adlı filmi damga vurdu.
İŞTE KAZANANLAR:
EN İYİ FİLM
1917
EN İYİ BRİTANYA FİLMİ
1917
EN İYİ KADIN OYUNCU
Renée Zellweger (Judy)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Joaquin Phoenix (Joker)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Laura Dern (Marriage Story)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Brad Pitt ( Once Upon a Time In Hollywood)
EN İYİ YÖNETMEN
Sam Mendes (1917)
EN İYİ YABANCI FİLM
Parasite
EN İYİ ANİMASYON
Klaus
EN İYİ ORJİNAL SENARYO
Parasite (Han Jin Won-Bong Joon-ho)
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Jojo Rabbit (Taika Waititi)
EN İYİ MÜZİK
Hildur Gudnadottir (Joker)
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Roger Deakins (1917)
EN İYİ KURGU
Le Mans '66 (Andrew Buckland-Michael McCusker)
EN İYİ YAPIM TASARIMI
1917
EN İYİ KÖSTÜM
Little Women
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
Bombshell
EN İYİ SES VE EN İYİ GÖRSEL EFEKT
1917
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