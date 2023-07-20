Baha Boduroğlu hayatını kaybetti - Baha Boduroğlu kimdir, ne zaman ve neden öldü? Magazin haberleri

Baha Boduroğlu hayatını kaybetti - Baha Boduroğlu kimdir, ne zaman ve neden öldü? Magazin haberleri

Şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu 76 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 'Gençlik Başımda Duman' albümünün 'Ateş Böceğim' şarkısıyla tanınan sanatçı, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

BAHA BODUROĞLU HAKKINDA

Baha Boduroğlu, 3 Şubat 1947’de İstanbul Laleli'de doğdu. Gençlik yıllarında Kent Oyuncuları, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Güzin Sokullu ile burada tanıştı. İkili daha sonra Selmi Andak’ın tavsiyesi üzerine kendilerini tamamen müziğe adadı. İkili, ilk 45'liklerini 1971'de çıkardı. Boduroğlu, Aysel Gürel tanıştıktan sonra beraber şarkılar yapmaya başladı. 'Gençlik Başımda Duman' albümü o yılın en satan yapımlarından oldu.

2001'de Hurşid Yenigün, Esmeray, Atilla Atasoy, İskender Doğan, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Nur Yoldaş, Melike Demirağ, Semiha Yankı, Osman İşmen ve Selçuk Alagöz ile beraber Eski Dostlar adlı bir müzik grubu kurdular.