BAHAR’IN 32. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Timur ve Umay’ın ansızın gelişi, Bahar ve Evren’i köşeye sıkıştırırken; Rengin’in duydukları karşısında aldığı şok edici karar, herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

Hastanede Tolga’nın şahit olduğu bir olay ise Timur’un hayatında büyük sorunlara yol açar.

Diğer yandan, Efsun’un düğün hazırlıkları için bitmek bilmeyen istekleri, Bahar’ı maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürüklerken Bahar'ın aradığı çözüm bir telefon uzağındadır.

Düğün günü gelip çattığında beklenmedik olaylar zinciri geceyi kaosa çevirir.

Efsun’un hazırladığı sürprizler gerilimi tırmandırırken, felaketlerin ardı arkası kesilmez. Ve tam her şey bitti derken, Rengin’in hamlesi geceye damga vurur.