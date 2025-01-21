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        Haberler Bilgi Yaşam Bahar bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman? 21 Ocak Show TV yayın akışı

        Bahar bu akşam var mı, yok mu? Bahar yeni bölüm ne zaman?

        Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bahar salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Son olarak 31. bölümü ile ekranlara gelen Bahar dizisinin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bahar bu akşam var mı, yok mu? Bahar yeni bölüm ne zaman?" İşte 21 Ocak Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 21:26 Güncelleme: 21.01.2025 - 21:42
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        Bahar bu akşam var mı, yok mu sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Show TV ekranlarının sevilen dizisinin yayın akışında yer almaması izleyicide merak uyandırdı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya’nın paylaştığı dizisi MF Yapım imzası taşımaktadır. Peki, "Bahar bu akşam var mı, yok mu? Bahar yeni bölüm ne zaman?" İşte detaylar...

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        BAHAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Bahar dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Show tv yayın akışında Deha dizisi tekrar bölümü ile ekranlarda olacak.

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        BAHAR NEDEN YOK?

        Bahar yeni bölümü Bolu'da meydana gelen yangın faciası nedeniyle ekranlara gelmedi.

        BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Bahar yeni bölümünün gelecek haftadan itibaren izleyici ile buluşması bekleniyor.

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        BAHAR’IN 32. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Timur ve Umay’ın ansızın gelişi, Bahar ve Evren’i köşeye sıkıştırırken; Rengin’in duydukları karşısında aldığı şok edici karar, herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

        Hastanede Tolga’nın şahit olduğu bir olay ise Timur’un hayatında büyük sorunlara yol açar.

        Diğer yandan, Efsun’un düğün hazırlıkları için bitmek bilmeyen istekleri, Bahar’ı maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürüklerken Bahar'ın aradığı çözüm bir telefon uzağındadır.

        Düğün günü gelip çattığında beklenmedik olaylar zinciri geceyi kaosa çevirir.

        Efsun’un hazırladığı sürprizler gerilimi tırmandırırken, felaketlerin ardı arkası kesilmez. Ve tam her şey bitti derken, Rengin’in hamlesi geceye damga vurur.

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        SHOW TV YAYIN AKIŞI 21 OCAK

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Deha-Tekrar

        00:15 Sandık Kokusu

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