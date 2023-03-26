Geçtiğimiz günlerde, "Onlyfans'ta dekolte, bikinili fotoğraflar paylaşacaksınız dendi, ben de bu şekilde bir ceo maaşı kazandım hatta 100 bin TL. O yüzden bir ay bunu yapmak mantıklı geldi" şeklinde bir açıklama yapan Nihal Candan’dan bu sefer taytlı paylaşım geldi.