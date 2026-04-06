        Bahar Şahin: Ehliyet alamıyorum, zekâm yetmiyor

        Bahar Şahin: Ehliyet alamıyorum, zekâm yetmiyor

        Oyuncu Bahar Şahin, yazılı ehliyet sınavına dört kez girdiğini ve dördünden de 62 alarak kaldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 21:12 Güncelleme:
        "Ehliyet alamıyorum, zekâm yetmiyor"

        Bahar Şahin, ehliyet sınavlarıyla ilgili yaşadığı başarısızlıkları samimi bir dille anlattı. Sınavı geçemediği için ehliyet almaktan vazgeçtiğini belirten Şahin, bu süreçte taksilere ciddi bir bütçe ayırdığını ifade etti.

        "SONUNDA ARABA KULLANMAKTAN VAZGEÇTİM"

        'Olduğu Gibi' programına konuk olan Şahin, "Ehliyet alamıyorum, zekâm yetmiyor. Bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor; ben o yazılı sınavı geçemiyorum. Dört kere girdim, dördünden de 62 aldım. Hocam bile 'Dördünden de aynı puanı almak bir başarıdır' dedi. Sonunda araba kullanmaktan vazgeçtim. Şoförüm olur diye düşündüm. O yüzden taksilere çok para harcıyorum, bir araba parası vermişimdir" dedi.

        Şahin, meslektaşı Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlığını da dile getirmiş, "Serenay benim hayattaki zaafım. Onun için hapis yatarım. Ben onun gerçekten büyük bir fanıyım. Bir ara fotoğrafı duvar kağıdımdı" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum

        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum  

        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!