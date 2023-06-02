Bahar temizliği ruh sağlığınıza iyi gelir! İşte nedeni…

Bu duygu o kadar doğal ki, klinik psikolog Marni Amsellem, Vogue'a " Uzun bir kıştan sonra, katmanları atmaya ve harekete geçmeye can atıyoruz. Bunu evlerimizde yapmak iyi hissettiriyor" diyor. Bedenlerimizin doğanın mevsimsel değişimleriyle uyum içinde olduğunu görerek, çevremizin de uyum içinde olmasını istememiz mantıklıdır. Temizleme zorunluluğumuz, sağladığı rahatlama ile teşvik edilir ve bazen kaygı, stres ve kış saçmalıkları için bir başa çıkma mekanizması görevi görür. Amsellem, "Temizlik ve düzenleme, yakın dünyalarımız üzerinde ustalık hissetmemize yardımcı olabilir" diyor. Ancak bahar temizliğinin ruh sağlığınıza nasıl fayda sağlayabileceği söz konusu olduğunda kontrolün sizde olduğunu hissetmek buzdağının sadece görünen kısmıdır.