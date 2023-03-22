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MHP lideri Bahçeli, milletvekili aday adaylarına mektup gönderdi

MHP lideri Bahçeli, milletvekili aday adaylarına gönderdiği mektupta "Milletvekili Aday Listesi’nde ister olunuz isterse de olmayınız, bilmenizi isterim ki, bizim dava ve yol arkadaşımız olarak nazarımızda her zaman ayrıcalıklı bir mevkiiniz olacaktır" ifadelerini kullandı

MHP lideri Devlet Bahçeli, milletvekili aday adaylarına mektup gönderdi - Güncel haberler
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HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinde partisinden milletvekili olmak için başvuru yapan aday adaylarına teşekkür mektubu gönderdi.

Mektubuna "Aziz Dava Arkadaşım" diye başlayan MHP lideri, Türkiye'nin seçime deprem ve sel felaketinin etkisinde gittiğine dikkat çekti. Bahçeli mektubunda, "Nitekim bugüne kadar yapılan hiçbir seçim ve siyasi propaganda süreci böylesine kırılgan ortamda ve teessür ikliminde gerçekleşmiş değildir" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli mektubuna şöyle devam etti: "Sizin, tarihi ve zorlu bir dönemde partimizden milletvekili aday adaylığı müracaatınız kanaatimce 'Her Şeyden Önce Türkiye' kabulünüzün, Önce Ülkem ve Milletim” kararlılığınızın inkar edilemeyecek tescilidir. Kuşkusuz yolu doğru olanın yükü de ağır olacaktır. Ancak bu ağır yük milli ve milliyetçi gönüllerin kenetlenmesiyle kaldırılacak, bu sayede ülkemizin önü muhakkak aydınlığa ve huzura açılacaktır. Medeni cesaret gösterdiniz, sorumluluk üstlendiniz, tarafınızı işaret ettiniz, siyaset mücadelemize milletvekili aday adaylığı başvurunuzla haktan, halktan ve hakikatten yana duruşunuzu berrak bir mizaç eşliğinde belgelediniz.

"PARTİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATTINIZ"

Ahlaken ve vicdanen millete mensubiyet onurunuzu muhafaza ederek kara propagandaları elinizin tersiyle ittiniz ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin gücüne güç kattınız. 600 kişiden müteşekkil Milletvekili Aday Listesi’nde ister olunuz isterse de olmayınız, bilmenizi isterim ki, bizim dava ve yol arkadaşımız olarak nazarımızda her zaman ayrıcalıklı bir mevkiiniz olacaktır. Müracaatınızla ilgili karar ve sonuç ne olursa olsun herhangi bir gönül kırgınlığına veya kalp burukluğuna düşmeyeceğinize inanıyor, yürüdüğümüz millete hizmet yolunda size her zaman ihtiyaç duyacağımızı bahusus ifade ediyorum. 14 Mayıs’ta elbirliğiyle istiklalimize, istikbalimize, davamızın itibarına ve Türkiye’nin gelecek haklarına yüreğinizle sahip çıkıp katkı vereceğinize sonuna kadar itimat ediyorum. Gösterdiğiniz teveccühe ve yakın alakaya, aynı şekilde taşıdığınız muazzez heves ve heyecana içtenlikle teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin taçlanarak devamını diliyorum."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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