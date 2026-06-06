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        Haberler Spor Basketbol STBL Bahçeşehir Koleji: 98 - Beşiktaş GAİN: 95 | MAÇ SONUCU

        Bahçeşehir Koleji: 98 - Beşiktaş GAİN: 95 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji, uzatmalarda Beşiktaş GAİN'i 98-95 yenerek seride 2-1 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 22:42 Güncelleme:
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        Bahçeşehir Koleji, seride 2-1 öne geçti!

        Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Beşiktaş GAİN'i 98-95 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

        Hunter Hale'in sayılarıyla öne geçerek maça başlayan Bahçeşehir Koleji, Flynn ve Williams'ın desteğiyle 5 dakikada durumu 13-2 yaptı. Rakibinin yaptığı sert savunmayla uzun süre sayı bulamayan Beşiktaş GAİN, peş peşe basketlerle farkı 3 sayıya indirdi (16-13). Siyah-beyazlıların hücumdan eli boş döndüğü bölümleri iyi değerlendiren Bahçeşehir Koleji ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olan Beşiktaş GAİN, kısa sürede rakibini yakalayarak skoru dengeledi (28-28). İlerleyen dakikalarda skor üstünlüğünü ele geçirmeye başlayan siyah-beyazlılar, savunmada da toparlandı. Rakibini pota altına sokmayan Beşiktaş GAİN, peş peşe attığı sayılarla soyunma odasına 46-40 üstünlükle gitti.

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        Üçüncü çeyrekte farkı 10 sayıya çıkaran (40-50) Beşiktaş GAİN karşısında 8-0'lık bir seri yapan Bahçeşehir Koleji, farkı 2 sayıya indirdi. Beşiktaş GAİN'in hücumdan sayısız dönmesinin ardından yakaladığı fırsatı değerlendiren ev sahibi, Hale'in basketiyle yeniden skoru lehine çevirdi (55-54). Bu bölümden sonra üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir Koleji son saniyede gelen üçlükle bu bölümü 63-58 galip tamamladı.

        Son periyodun başında siyah-beyazlılar farkı 2 sayıya indirdi. Üstünlüğün sık sık el değiştirdiği bu bölümde iki ekip de birbirlerine karşılık vermekte güçlük yaşamadı. Beşiktaş GAİN'in dış atışlardan skor üretemediği son dakikalarda Bahçeşehir Koleji üstünlüğünü korumayı başardı. 3 sayılık farkı eritmek için son hücumlarında denediği üç sayılık atışlarda isabet kaydedemeyen siyah-beyazlılarda Mathews, son saniyedeki üçlüğünde isabet kaydedince skor 78-78 oldu ve uzatma periyoduna geçildi.

        Uzatma bölümüne Mathews'in basketiyle başlayan Beşiktaş GAİN'e Hale ile cevap veren Bahçeşehir Koleji rakibinin üstünlük kurmasına izin vermedi. Son dakikasına 88-88 eşitlikle girilen mücadelede Mitchell'in son anda kaydettiği basketlerle ev sahibi skoru lehine çevirdi. İsmet Akpınar'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla Bahçeşehir Koleji karşılaşmadan 98-95 galip ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji seride durumu 2-1 yaptı. Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin bir sonraki maçı 8 Haziran Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Can Mavisu

        Bahçeşehir Koleji: Flynn 27, İsmet Akpınar 7, Cavanaugh 8, Williams 10, Hale 19, Mitchell 12, Furkan Haltalı 10, Ponitka 5, Ford

        Beşiktaş GAİN: Mathews 18, Dotson 7, Sertaç Şanlı 3, Yiğit Arslan 1, Brown 7, Berk Uğurlu 16, Morgan 15, Lemar 18, Thomas 8, Brown 2

        1. Periyot: 22-15

        Devre: 40-46

        3. Periyot: 63-58

        4. Periyot: 78-78

        Uzatmalar: 98-95

        Beş faulle çıkan: 37.10 Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN)

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