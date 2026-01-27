Habertürk
        Bahçeşehir Koleji, Yunan ekibini ağırlıyor - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji, Yunan ekibini ağırlıyor

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında yarın Yunanistan'ın Aris ekibini konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 09:59 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:59
        Bahçeşehir Koleji, Yunan ekibini ağırlıyor!
        BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, yarın Yunan ekibi Aris'i ağırlayacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

        Grubunda geride kalan haftalarda 10 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, 2. sırada yer alıyor.

        Bahçeşehir Koleji, organizasyondaki son maçında İsrail'in Hapoel Midtown takımını 94-82 yendi.

        Aris ise 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

        Bahçeşehir Koleji, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada Yunanistan temsilcisini deplasmanda 86-76 mağlup etti.

