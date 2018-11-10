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Bakan Akar ve komutanlardan patlama bölgesinde inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlama ile ilgili olarak "Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı" dedi Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte kaza sonucu patlamanın meydana geldiği Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

10.11.2018 - 15:43 | Güncelleme: AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki kaza sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin, "Hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı." dedi.

Bakan Akar, Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazanın ardından geldiği Yüksekova'da, geceyi 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda geçirdi.

Buradaki Harekat Merkezi'nden gece boyunca kaza bölgesindeki yangın söndürme ve arama çalışmalarını takip eden ve direktifler veren Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel de eşlik etti.

Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra kazanın meydana geldiği 2 bin 80 rakımlı Süngü Tepe Üs Bölgesi'ne helikopterlerle gitti. Burada kazaya ilişkin bilgi alan ve bölgede incelemelerde bulunan Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada yaralananlara şifa, şehit olanlara rahmet diledi.

Dört yaralının tedavisine Ankara'da devam edileceğini aktaran Akar, şunları söyledi:

"Kaza bölgesinde, Yüksekova ve Şemdinli savcılarının yanı sıra Ankara'dan sabah kaza bölgesine gelen askeri heyet de idari ve teknik incelemelerini yapmak için çalışmalarına başladı. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir."

"SONUÇLAR EN KISA ZAMANDA PAYLAŞILACAK"

Kaza yeri çevresinde alınması gereken tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Bakan Akar, "Teknik ve adli çalışmanın sonucunda kazanın sebebi belirlenecek ve sonuçlar da en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

Akar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında karşılaşılan müessir olayın hemen ardından sivil, asker bütün kurumların omuz omuza büyük birliktelik içinde olay nedeniyle yaşanan acının dinmesi için faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Akar, "Bununla birlikte terörle mücadele de artan şiddetiyle devam ediyor. Dün yapılan hava harekatları sonucunda Gara'da 9, Zap'ta 2, Avaşin'de 4 olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son bir hafta içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 32 oldu." bilgisini paylaştı.

Güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonunun son derece yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bu kazaların tekrarlanmaması için tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik." diye konuştu.

Üs bölgesindeki incelemelerine bir süre daha devam eden Bakan Akar daha sonra Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na geçti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, buradan tedavisine Ankara'da devam edilecek yaralıları uğurladı. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, yaralıları aldıktan sonra Ankara'ya hareket etti.

Bakan Akar ve beraberindekiler, incelemelerinin ardından Hakkari'den ayrıldı.

 

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