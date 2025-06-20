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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: Nükleer enerji, Türkiye için ekonomik ihtiyaçtır - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar: Nükleer enerji, Türkiye için ekonomik ihtiyaçtır

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerjinin temiz ve sürekli güç sağlayan önemli bir kaynak olduğunu belirterek, "Nükleer enerji, Türkiye için bir rüyanın da ötesinde, ekonomik ihtiyaçtır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:27 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:27
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        "Nükleer enerji, Türkiye için ekonomik ihtiyaçtır"
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde düzenlenen "Nükleer Enerji Endüstrisinin Küresel Kalkınmadaki Rolü" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'de enerji talebinin her yıl en az yüzde 4 artmasını beklediklerini söyledi.

        "Denkleme büyük veri, yapay zeka ve dijitalleşme gibi unsurları da kattığınızda bu talep daha da artacaktır. Bu talebi karşılamamız ve kurulu gücümüze yatırım yapmamız gerekiyor." diyen Bayraktar, Türkiye'de enerjinin üçte birinin kömürden karşılandığını ancak yeni tesis kurulumunun giderek zorlaştığını, finansman sağlamanın da güçleştiğini dile getirdi.

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        Doğal gazın ise politize edildiğine, yapay yaptırımlar ve jeopolitik gelişmelerden etkilendiğine dikkati çeken Bayraktar, "Doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmalar, bize parlak bir sinyal vermiyor. Hidroelektrik üretiminde ise neredeyse potansiyelimizin sonuna ulaştık." dedi.

        Yenilenebilir enerjiye küresel ilgi gösterildiğini anlatan Bayraktar, "Ancak bunlar ara kaynaktır. Güneş çıkmadığında, rüzgar esmediğinde üretim sıkıntılarıyla karşılaşılıyor. Bu yüzden, temiz bir baz yükü enerji kaynağına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        Bayraktar, nükleer enerjinin bu alanda ön plana çıktığını vurgulayarak, "Nükleer enerji, Türkiye için bir rüyanın da ötesinde, ekonomik ihtiyaçtır. Büyüyen ekonomimiz için temiz baz yükü enerji kaynağı bir gerekliliktir ve nükleer enerji bunu karşılıyor." diye konuştu.

        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşası süren 4 üniteye ek 8 reaktöre daha ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Bayraktar, uygun fiyatlı enerji sağlanması ve arz güvenliğinin artırılması için 5 gigavatlık küçük modüler reaktörlerin de gerekli olduğunu dile getirdi.

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        "Akkuyu NGS, ekonomimizde itici güç"

        Bayraktar, nükleer enerji projelerinin üç temel boyutta değerlendirilebileceğini, bunların arz ve talep ile ekonomik ve sosyal boyut olduğunu söyledi.

        Bu projelerin ülke ekonomisine sağlayacağı katkının önemine işaret eden Bayraktar, "Akkuyu NGS'ye baktığımızda, proje etrafında muazzam bir büyüme var. Akkuyu NGS sayesinde sanayiden inşaata yaklaşık 300 şirket, proje etrafında bir ekosistem geliştirdi. Bu şirketlerdeki binlerce çalışanın yanı sıra 30 binden fazla kişi de şu anda proje sahasında çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        Bayraktar, Rosatom'un bu konuda sorumlu bir süreç yürüttüğünü ve Akkuyu NGS'nin bulunduğu şehirde topluma önemli katkılar sağladığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ayrıca proje sayesinde bir insan sermayesi kazanıyoruz. Bu projede elde ettiğimiz yetenekleri Macaristan'daki Paks 2 veya Mısır'daki projelere ihraç etme şansımız oluyor. Rusya'da yüzlerce öğrencimiz, nükleer alanda eğitim alıyor ve insan sermayesi daha da gelişiyor. Nükleer enerjinin tüm bu unsurları, ekonomimiz için itici bir güç yaratıyor."

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