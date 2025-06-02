Bakan Bolat yarın OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katılacak

Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, OECD Bakanlar Konseyi toplantısı, üye ve ortak statüsünde bulunan 40'tan fazla ülkeden başbakan, bakan, bakan yardımcısı ve üst düzey temsilciler ile Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası örgütlerin yöneticilerinin katılımıyla yarın Paris'te gerçekleştirilecek.

Bakan Bolat'ın da katılacağı toplantıda, küresel ekonominin güncel durumu ile iklim değişikliği bağlantılı ekonomik sorunlar, dijitalleşme ve yapay zekanın ekonomiye etkileri, ekonomideki yapısal dönüşüm karşısında ticaret politikalarının konumu gibi dünya ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu zorluklar ele alınacak.

"Serbest Pazarları ve Kurallara Dayalı Uluslararası Ticaret Sistemini Etkin Şekilde Güçlendirmek" ve "Yenilikçi Politikalarla Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Ekonomik Büyümenin İnşası" başlıklı oturumlarda konuşacak Bolat, küresel ekonomi ve ticaretin güncel durumu bağlamında Türkiye'nin ekonomi ve ticaret politikası öncelikleri ile çok taraflı ticaret sisteminin geliştirilmesine yönelik işbirliği olanaklarına ilişkin görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaşacak.