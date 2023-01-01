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Aynur Aydan: Ailem beni öldürmek istedi!

Yeşilçam yıldızı ve şarkıcı Aynur Aydan ile bir araya geldik. 1979'da dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş ile altı ay yasak aşk yaşayan ve 'bakan düşüren kadın' olarak hafızalara kazınan oyuncu ile hem geçmişi hem de bugünleri konuştuk

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  • 'Bakan deviren kadın' Aynur Aydan: Ailem beni öldürmek istedi!

    Aynur Aydan, 60 ve 70'li yıllarda pek çok filmde 'seksi kadın' imajıyla beyazperdede yer aldı. 'Tarkan', 'Üç Arkadaş', 'Battal Gazi' ve 'Deli Deli Küpeli' gibi Türk Sineması'nın unutulmaz yapımlarında boy gösteren Aydan, 1979'da yaşadığı yasak aşk ile Türkiye'nin gündemine oturdu.
  • 'Bakan deviren kadın' Aynur Aydan: Ailem beni öldürmek istedi!

    Dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş ile birlikteliği sonrasında Güneş istifa etti ve 'bakan düşüren kadın' olarak magazin tarihine geçti. Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat süren oyuncu ile buluştuk. Hasan Fehmi Güneş'e olan aşkını dile getiren Aydan, "Ondan sonra hayatıma kimseyi almadım. Onun yerine kimseyi koyamadım." dedi.
  • 'Bakan deviren kadın' Aynur Aydan: Ailem beni öldürmek istedi!

    "AİLEMDEN KAÇMAK İÇİN EVLENDİM"

    Zor bir gençlik dönemi geçirdiğini belirten Aynur Aydan, aile baskısından kurtulmak için evlendiğini söyledi. Oyuncu, "Aile baskısından kurtulmak için 13 yaşında evlendim. Ağabeyim ve annem baskıcı tutumu evden kaçmama neden oldu. Evliliğim 7 yıl sürdü. Anneme göre evlilik ölene kadar sürerdi. Ben boşanma kararı aldığımda beni öldürmek istediler." ifadelerini kullandı.
  • 'Bakan deviren kadın' Aynur Aydan: Ailem beni öldürmek istedi!

    Aydan, oyunculuğa nasıl adım attığını ise şöyle anlattı: Pek çok kişi 'Kızım sen artist ol' diyordu. Zamanla ben de oyuncu olmaya karar verdim. 1966'da bir güzelik yarışmasına katıldım. O yarışmada Mine Mutlu birinci, ben ise ikinci seçilmiştim. Akşam Gazetesi'ne gittim. Çetin Altan ile tanışıyordum. 'Ben oyuncu olmak istiyorum' dedim. 'Bu işler öyle kolay değil' dedi. Ben de 'Ölürüm de vazgeçmem' yanıtını verdim. Bana yardımcı oldu. Sektördeki insanlarla tanıştırdı. 'İntikam Fırtınası' filmiyle sinema hayatım başladı.
  • 'Bakan deviren kadın' Aynur Aydan: Ailem beni öldürmek istedi!

    "TÜRKAN ŞORAY ÖNÜMÜ KESTİ"

    Yaklaşık 100 filmde rol aldığını belirten Aydan, sinema sektöründe engellendiğini de iddia etti: Dikkat çekici bir tipim vardı. Ortamda hemen fark ediliyordum ama starlar benim önümü kesiyordu. Biri de Türkan Şoray'dı. Türkan Şoray ile bir filme başlıyordum, sonra bir bakıyordum rolüm kesilmiş. Ayrıca yapımcı ve yönetmen sevgiliniz varsa işiniz kolay oluyordu. Bir yapımcıyla 10 sinema filmi için anlaşmıştım ancak onunla yemeğe çıkmayınca işlerimi iptal etmişti. Böyle şeyler de yaşadık...
  • 'Bakan deviren kadın' Aynur Aydan: Ailem beni öldürmek istedi!

    Aynur Aydan ayrıca "Oyunculuktan ziyade fotomodellikten iyi para kazandım. Usta fotoğrafçı Sami Güner ile çalışırdık. Pek çok reklam filminde de rol aldım. Ailem sonra beni tekrar öldürmek istedi. Kocam ağabeyime 'bu iş sana düşer' demiş. Namuslarını temizleyeceklerdi akıllarınca!" ifadelerini kullandı.
  • 'Bakan deviren kadın' Aynur Aydan: Ailem beni öldürmek istedi!

    "KAZANDIĞIMI SAVURMADIM"

    Bazı meslektaşları gibi kazandığı parayı savurmadığını da vurgulayan Aydan, "Tutumluydum, kazandığımı savurmadım. O dönem kazandığım parayla Kabataş'tan bir ev aldım. Bana 'Artık aktrist oldun minibüse binme, taksiye bin' diyenler yaşlı bakım evlerinde yaşıyor." diye konuştu.

    İstanbul Göztepe'de yaşamını sürdüren Aydan, 'Şimdi nasıl geçiniyorsunuz?' sorusunu işe şöyle yanıtladı: Ticarete yatkınım. Ev, arsa alıyorum, değerlenince satıyorum.
  • 'Bakan deviren kadın' Aynur Aydan: Ailem beni öldürmek istedi!

    "SOYADIM 'BAKAN DEVİREN KADIN' OLDU"

    Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş ile yaşadığı yasak aşk hakkında da konuşan Yeşilçam yıldızı, "Soyadım 'bakan deviren kadın' oldu. Yanlış bir şey yapmadım. Altı buçuk ay çok güzel bir aşk yaşadık." dedi.
  • 'Bakan deviren kadın' Aynur Aydan: Ailem beni öldürmek istedi!

    Güneş'in evli olmasının kendisini ondan uzaklaştırmadığını söyleyen oyuncu, "O konuları hiç konuşmadık. Çünkü onu evli düşünmek istemiyordum." şeklinde sözlerini sürdürdü.

    Yaşananların sonrasında gazetelerin peşinden koştuğunu söyleyen Aydan, "Onlara konuşmam için paralar, spor arabalar teklif ettiklerini ama hiçbirini kabul etmedim." dedi.
  • 'Bakan deviren kadın' Aynur Aydan: Ailem beni öldürmek istedi!

    "TUZAK KURDUĞUMU DÜŞÜNDÜ"

    Aydan, "Size hediyeler alır mıydı?" sorusuna ise "Çiçekten başka bir şey almazdı." yanıtını verdi.

    Yasak aşklarının ortaya çıkmasından sonra Hasan Fehmi Güneş'in kendisini hiç aramadığını söyleyen oyuncu, "Tuzak kurduğumu düşündü. Çünkü gazeteler hep öyle yazdı. O da gazetecilere inandı. Defalarca aradım ama telefonlarıma yanıt vermedi. İstifa etmesi gerekmezdi. İnsanın gönlü başkasına kayabilir. Kendisi de bir gün yakalanacağımız biliyordu." dedi.

    Birlikteliklerinin ortaya çıkmasının ardından Aydan, Hasan Fehmi Güneş'in eşiyle görüşmediğini de belirtti.
  • 'Bakan deviren kadın' Aynur Aydan: Ailem beni öldürmek istedi!

    "ONUN YERİNE KİMSEYİ KOYAMADIM"

    Geçtiğimiz yıl Hasan Fehmi Güneş'in hayatını kaybetmesinin hatırlatılması üzerine gözyaşlarına boğulan Aydan, "Kaç yıl geçmiş aradan onu unuttum sanmıştım ama konuşunca yine ağlıyorum. Kendisinden geriye kalan bir sigara paketi var, hala onu saklarım. Ondan sonra hayatıma kimseyi almadım. Onun yerine kimseyi koyamadım." diye konuştu.

    Aydan o dönem Hasan Fehmi Güneş ile yakalandıkları Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki evini de sattığını açıkladı.
  • 'Bakan deviren kadın' Aynur Aydan: Ailem beni öldürmek istedi!

    Şöhretin kendisine acı getirdiğini ifade eden Aydan "Hasan Fehmi Güneş'in mezarlığına gitmek ister misiniz?" sorusuna ise "Gazetecilerin beni çekmesini ve insanların 'Reklam' demelerini istemiyorum." cevabını verdi.

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