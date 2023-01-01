Aynur Aydan: Ailem beni öldürmek istedi!

"ONUN YERİNE KİMSEYİ KOYAMADIM"

Geçtiğimiz yıl Hasan Fehmi Güneş'in hayatını kaybetmesinin hatırlatılması üzerine gözyaşlarına boğulan Aydan, "Kaç yıl geçmiş aradan onu unuttum sanmıştım ama konuşunca yine ağlıyorum. Kendisinden geriye kalan bir sigara paketi var, hala onu saklarım. Ondan sonra hayatıma kimseyi almadım. Onun yerine kimseyi koyamadım." diye konuştu.

Aydan o dönem Hasan Fehmi Güneş ile yakalandıkları Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki evini de sattığını açıkladı.