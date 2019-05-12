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Bakan Dönmez'den "kendi elektriğini kendin üret" çağrısı

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, işletmeler ya da vatandaşların lisans alma ya da şirket kurma zorunluluğu olmadan daha fazla elektrik üretebileceğini belirtti

kendi elektriğini kendin üret

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı "Kendi elektriğini kendin üret" başlıklı paylaşımda, lisanssız elektrik üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lisanssız kurulu güç sınırının bir megavattan beş megavata yükseltildiğini anımsatan Dönmez, "İşletmeler ya da vatandaşlar lisans alma ya da şirket kurma zorunluluğu olmadan daha fazla elektrik üretebilecek." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, yenilenebilir enerjide Türkiye'nin hızlı yükselişinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mesken aboneleri için 10 kilovat, tüm işletmeler ve kamu kurumlarında 5 megavata kadar kurulacak enerjinin öz tüketim fazlasının satılabilmesi imkanı getirildi. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yapılabilecek atıl haldeki çatı, cephe vb. alanlar değerlendirilecek. Tarımsal sulama aboneleri, içme suyu tesisleri, atık arıtma tesisleri ve kamu kurumları da bu uygulama dahil edildi. YEKDEM mekanizmasına tabi tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik için kendi abone grubundaki tek zamanlı aktif enerji bedeli tesis işletmeye alındıktan itibaren 10 yıl geçerli olacak. Üretim ve tüketim noktası aynı olmak şartıyla mevcut 'bağlantı gücünü' aşmamak üzere güneş ya da rüzgar santrali kurulabilecek. Yeni düzenlemeyle aylık mahsuplaşma esnekliği getirildi."

 

 

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