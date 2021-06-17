Bakan Dönmez: İthalatı azaltacağız

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Maden de bizim doğa da bizim. Doğaya, insana, çevreye saygılı olmak kaydıyla yerin altındaki bu ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkartacağız." dedi.

Sinop temasları kapsamında Boyabat Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Dönmez, Belediye önünde vatandaşlara hitap etti.

Dönmez, gittikleri bazı yerlerde "madenciliği istemiyoruz" denildiğini ve protestolarla karşılaştıklarına işaret ederek şunları dile getirdi:

"Maalesef burada da bazı marjinal gruplar, bazı muhalif grupların da bu işe öncülük ettiğinin farkındayız. Madenciliğin geliştiği bir şehirde, muhalefet milletvekilleri bile 'Madencilik gelişsin, istihdam artsın' talebi ile gelirken aynı partinin bir başka ilinde o milletvekili, 'Biz burada madencilik istemiyoruz' diye karşı duruşların sözcülüğünü yapıyor. Maden de bizim doğa da bizim. Doğaya, insana, çevreye saygılı olmak kaydıyla yerin altındaki bu ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkartacağız. Madeni sadece taş topraktan ibaret görmeyin her şey de madencilik sektörünün faaliyetlerinin bir sonucu. Türkiye hamdolsun bu konudaki üretimini artırarak devam ediyor. Birtakım karşı duruşlar olsa da biz doğru bildiğimiz yoldan sapmayacağız. Her yıl ortalama 4 ile 5 milyar dolar arasında madencilik ürünü ihracatımız var. Buna karşılık bunun iki katı da ithalatımız var."

Doğal gazı vatandaşlara ulaştırdıklarını ancak bugüne kadar doğal gazı ülkenin kendi kaynaklarından yeteri kadar üretemediklerini belirten Dönmez, çaba, araştırma ve aramalara rağmen toplam doğal gaz talebinin yüzde 1 ila 2'sini karşılayabildiklerine dikkati çekti.

Doğal gaz açığını kapatmak için ithalat yaptıklarını vurgulayan Dönmez, "Ama hamdolsun, Rabbim nasip etti. Fazla uzakta değil, siz Karadeniz evlatlarısınız, Sinop'a doğru da geliyoruz. Birkaç hafta önce Zonguldak Filyos'ta yaklaşık 130 milyar metreküplük ilave keşifle birlikte 540 milyar metreküplük doğal gazın keşfini yaptık. Bunu inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında sisteme entegre edeceğiz yani karaya çıkartacağız, denizin altından, suyun altından boruları çekeceğiz. Sonra da sizin kullanımınıza sunmuş olacağız. İnşallah, o zaman kendi gazınızın keyfiyle belki çok daha mutlu olacaksınız." diye konuştu.

Güçlü Türkiye olabilmek için başta enerji olmak üzere ülkenin bağımsızlığını güçlendirecek hamlelere, projelere ihtiyaç olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Her yıl ortalama 40 milyar dolar civarında enerji ürünleri ithalatı yapıyor bu ülke. İnşallah onu da azaltacağız. Ekonomik olarak da çok daha güçlü ülke haline geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DOĞAL GAZA KAVUŞAN AİLE İLE ÇAY İÇTİ

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından Cami Kebir Mahallesi'nde doğal gaza kavuşan Bayram ve Zeliha Daldal çiftinin evini ziyaret etti.

Ailenin çardağında ikramları kabul eden Dönmez ve beraberindekiler, doğal gaz kullanılarak demlenen çayı yudumladı.

Bayram Daldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Dönmez'e teşekkür etti.

Odun ve kömürden kurtulduklarını söyleyen Daldal, "Kömürün pisliği, eve çıkarması, indirmesi zordu. Şimdi düğmeye basıyorsun, gaz yanıyor. Tüp bitti derdi yok. Bakanımızın geleceğinden haberimiz yoktu. Hazırlıksızdık. Doğal gazla ilk çayı içtik. Çok da memnun oldu. Allah razı olsun. Buraları da beğendi. Çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.