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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan'dan asgari ücret yorumu - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Vedat Işıkhan: Asgari ücrette dengeyi sağlamak için azami gayreti gösteriyoruz

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Asgari ücrette dengeyi sağlamak için azami gayreti gösteriyoruz" dedi. Bakan Işıkhan ayrıca "Yılbaşında emeklilerimizin aylıklarında, kanuni düzenlemeler uyarınca gereken artışlar yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan belediyelerin toplam borcunu açıkladı

        Giriş: 14.12.2024 - 22:10 Güncelleme: 14.12.2024 - 23:04
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        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret yorumu
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuşuyor. Bakan Işıkhan, "Asgari ücret, sadece çalışanlarımızın yaşam standartlarını belirlemekle kalmayıp aynı zamanda sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında da kritik bir öneme sahiptir. Bakanlık olarak bu gerçeğin bilinciyle hareket ediyor, asgari ücretin, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bakan Işıkhan konuşmasını şöyle sürdürdü: İşçilerimizin gelirini artırma amacıyla başlattığımız, Asgari Ücret Desteğini gerektiği noktada güçlendirdik. 2024 yılı itibarıyla bu desteği aylık, 700 liraya çıkardık. Yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine; toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladık. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de, çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz.

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        EMEKLİ MAAŞLARI VE BELEDİYELERİN BORÇLARI

        Emekli maaşlarıyla ilgili olarak konuşan Bakan Işıkhan, "Yılbaşında emeklilerimizin aylıklarında, kanuni düzenlemeler uyarınca gereken artışlar yapılacaktır" dedi.

        Işıkhan belediyelerin borçlarına ilişkin olarak da şu değerlendirmede bulundu:

        Bu yılın ilk aylarında açıkladığımda; Belediyelerin toplam 96 milyar liralık prim borcu vardı. bugünkü Belediyelerin prim borcu, yaklaşık 160 milyara yükselmiştir. SGK’nın, 2024’ün ilk dokuz ayındaki prim geliri ise; 2 trilyon 15 milyar liradır. Bakınız, süresinde ödenmeyip icraya intikal ettirilmek suretiyle; çoğunluğu; özel sektör işverenlerinden olmak üzere 11 aylık sürede yaklaşık 46.6 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik. Bu tahsilatın; 11 milyar 750 milyonluk kısmı belediye prim borçlarıdır.

        Ayrıntılar gelecek...

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Vedat Işıkhan
        #asgari ücret
        #haberler
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