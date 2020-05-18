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Haberlerİş-YaşamBakan Karaismailoğlu, kara yollarındaki Kovid-19 tedbirlerini anlattı:
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Bakan Karaismailoğlu: Otobüsle yolculuk yapan kişi sayısı 300'ün altına düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle günde ortalama 180 bin olan otobüsle yolculuk yapan kişi sayısının 300'ün altına düştüğünü belirterek, tedbirlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı

kara yollarındaki Kovid-19 tedbirleri
AA

Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik ortamda takibini sağlayan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ile kara yolu taşımacılığını gerçek zamanlı olarak izlemeye başladıklarını bildirdi.

Sistemle, Türkiye'de ilk kez kara yolu taşımacılığının ölçülebilir bir hale gelmeye başladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Taşımacılarımız tarafından sisteme veri gönderme süreçlerinin zaman içinde tamamlanmasıyla, ülkemizde çok daha verimli bir taşımacılık yapılabilecek. Ayrıca, taşımacılık piyasasının ölçülebilir hale gelmesiyle, buna ilişkin gerekli düzenlemeler de daha hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, U-ETDS'den alınan verilere göre, otobüs ile seyahat edenlerin, hükümet tarafından alınan Kovid-19 tedbirlerine riayet ettiğinin görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle otobüsle yolculuk yapan kişi sayısı, günlük 180 binlerden 300'ün altına düştü. Tedbirlerin kademeli olarak başlatıldığı 1 Mart günü yapılan 7 bin 873 seferde 225 bin 733 yolcu, 11 Mart günü 7 bin 19 seferde 156 bin 821 yolcu taşındı. Alınan tedbirler çerçevesinde bundan sonraki günlerde her gün kademeli olarak sefer sayısı azaldı. Yolculuk yapanların sayısı, nisanda günde ortalama 800-900 kişi aralığında gerçekleşti."

OTOBÜSLERDE TEDBİRLER TİTİZLİKLE UYGULANIYOR

Karaismailoğlu, otobüslerde salgına karşı tedbirlerin aralıksız sürdüğüne işaret ederek, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’sinin üzerinde yolcu alınmadığını anımsattı.

Araç içindeki yolcuların oturma şeklinin, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına da dikkat edildiğinin altını çizen Karaismailoğlu, yurt içi yolcu taşımacılığı sektörüne ait verilerin bakanlıklar ve valiliklerle de paylaşıldığını bildirdi. Karaismailoğlu, tedbirlerin titizlikle uygulamaya devam edildiğini kaydetti.

YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERLE SEFER SAYILARI ARTTI

Bakan Karaismailoğlu, salgının yayılmasını engelleyici tedbirlerin sonuçlarının alınmaya başladığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum aldığımız tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu bizlere göstermektedir. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirlerimiz ve yaptığımız yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı."

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