Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu. Kasapoğlu, pandeminin ardından yayıncı kuruluşla kulüpler arasında yaşanan ödeme krizi ile ilgili önemli ifadeler kullanırken "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar." dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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