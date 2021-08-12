Bakan Kurum, Bartın'da metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü açıkladı

"Bartın'da metrekareye 318 kilogram yağış düştü" 0:00 / 0:00

AA

Bakan Kurum, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın Valisi Sinan Güner ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde selden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi, yetkililerden bilgi aldı.

Sele kapılan Arife Ünal'ın ailesiyle görüşen Bakan Kurum, daha sonra Zafer köyüne geçerek incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Kumluca beldesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda oluşturulan kriz merkezine gelerek, sahada çalışmalarını sürdüren ekiplerle toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Kurum, Bartın, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanların illere dağılarak hızlı bir şekilde koordinasyonu valilikler bünyesinde kurduğunu belirten Kurum, "Bir taraftan selle ilgili hasarlarımızı tespit ediyor, diğer taraftan da vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçiyoruz." diye konuştu.

"METREKAREYE 318 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ"

Bakan Kurum, bu kapsamda Bartın'da incelemelerde bulunduklarını anlatarak, "Devletin tüm kurumları selin olduğu andan itibaren, ki dün gece saat 02.15 sularında metrekareye 318 kilogram yağış düştü. Ulus ilçemiz ve mahalleleri bu selden etkilendi. AFAD, Kızılay, UMKE, jandarma, emniyet birimlerimiz, belediyemiz hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için harekete geçtik." dedi.

AA'nın haberine göre; bir vatandaşın sel sularına kapılarak kaybolduğunu aktaran Kurum, "80 yaşındaki Arife teyzemiz için jandarmamız, AFAD'ımız hem sualtı arama kurtarma hem de JAK ekibimiz faaliyetlerini yürütüyorlar. Hem dere güzergahında hem de baraj gölünde arama çalışmaları yürütülüyor. İnşallah en kısa zamanda Arife teyzemize ulaşmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının yapılmaya başlandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi. Yine vatandaşlarımızın telef olan hayvanlarına ilişkin tespitler, araç gereç ziyanları, yine tarım alanlarındaki hasarların hepsi yarın itibarıyla Bartın ilimizde tamamlanacaktır. Ertesi gün de vatandaşlarımızın zararları çerçevesinde ödemeleri Valiliğimiz koordinasyonunda hızlı bir şekilde yapılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ağır hasar gören evlerinin ister yerlerinde ister başka bir alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca yapım çalışmaları yürütülecektir."

Şu an itibarıyla Ulus ilçesine su verildiğini söyleyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Kumluca ilçemizdeki arızalar giderildi, oraya da su verildi. Abdipaşa'da beş bölgenin su hattı sel nedeniyle hasar gördü, iki mahallemize su verildi, 3 mahallemizde de arızalar giderilerek en kısa zamanda bu hasarlar giderilecektir. Şu an itibarıyla yollarımızda hasarlar mevcut, menfez ve köprülerimizde. Hem Özel İdare ve Karayolları ekiplerimiz hasar tespitlerini yaptılar, çalışmalar başlatıldı. Bartın-Karabük ulaşım yolu şu an itibarıyla başka güzergahlardan veriliyor, menfez ve köprülerde meydana gelen hasar nedeniyle. En geç yarın sabah buradaki hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır. Diğer köylerimizi birbirine bağlayan menfez ve köprülerimizdeki hasarlar da hızlı bir şekilde giderilecektir."

"İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız." diyen Kurum, devletin tüm kurumlarıyla birlikte sahada ilk andan itibaren vatandaşların tüm eksiklerini gidermek için çalışmalarını anbean ahenk ve seferberlik ruhu içerisinde yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Bakan Kurum, daha sonra Ulus ilçesi Abdipaşa beldesi Derecik mevkisinde selden etkilenen alanlarda inceleme yaptı.