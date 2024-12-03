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        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu: 3-4 ay içinde ortaya çıkacak | Sağlık Haberleri

        Bakan Memişoğlu: 3-4 ay içinde ortaya çıkacak

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Isparta'da Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu "Mevzuatı çıkarttık. 3-4 ay içinde ne olacağı ortaya çıkacaktır. Ama şu anda biz bunu uygulayacağız. İncelesinler, görsünler. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark edecekler" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 19:18 Güncelleme: 03.12.2024 - 19:18
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        Bakan Memişoğlu: 3-4 ay içinde ortaya çıkacak
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        Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Memişoğlu'nun, Isparta Mürüvvet Başdeğirmen Aile Sağlığı Merkezini ziyaretine ilişkin görüntülere yer verildi.

        "3-4 AY İÇİNDE NE OLACAĞI ORTAYA ÇIKACAK"

        Memişoğlu, buradaki hekimlere yaptığı konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Mevzuatı çıkarttık. 3-4 ay içinde ne olacağı ortaya çıkacaktır. Ama şu anda biz bunu uygulayacağız. İncelesinler, görsünler. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark edecekler. Doktor adam zeki adamdır, pratik adamdır. İnşallah hep beraber üstesinden geleceğiz. Aynı zamanda 1. basamak, 2. basamak entegrasyonu yapmaya çalışıyoruz. Hastamıza gerekli zaman randevu alabilir hale getiriyoruz. Ama topluma da şunu ifade edeyim, aile hekimliği, kendilerinin danışacağı bir aileden bir hekim. Onun dediklerine göre hareket etmeleri gerektiğini toplumun bilmesi lazım."

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        "AİLE HEKİMLERİNE ÇOK GÜVENİYORUM"

        Aile hekimlerinin, hastalanmadan sağlığın korunacağını bilen, insanların sağlıklı kalması için uğraşan en önemli hekim olduğunu belirten Memişoğlu, topluma gereksiz ilacın, gereksiz tedavinin talep edilmemesi gerektiği mesajının verilmesine işaret etti.

        Memişoğlu, "Hastalandıkları zaman 2. basamaklar, 3. basamaklar çok iyi. Ben size çok güveniyorum, aile hekimlerine. Onun için sizlerden de destek istiyoruz. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Isparta ziyaretinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği etkinliğe katılarak, gözünü bağlayıp bastonla görme engellilerin durumuna dikkati çekti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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