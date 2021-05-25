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Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır." dedi

Venezuela'dan peynir tenekesi içinde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiaları ortaya atılmış ve konu soru önergesiyle Meclis gündemine de taşınmıştı.

— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 25, 2021